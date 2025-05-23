Плавание. Анастасия Горбенко установила в Барселоне рекорд Израиля

Анастасия Горбенко завоевала три медали этапа турнира по плаванию "Маре Нострум", который проходил в Барселоне.

Она стала победительницей на дистанции 100 метров на спине, установив рекорд Израиля - 59.25 секунды.

Она улучшила рекорд, установленный в 2021 году на 5 сотых секунды.

В Монако, где проходил первый этап "Маре Нострум", Анастасия также завоевала три медали и установила рекорд Израиля.