Сенсация чемпионата мира по хоккею. Канадцы проиграли датчанам

Главная сенсация чемпионата мира по хоккею. Датчане вышли в полуфинал, победив сборную Канады 2:1.

Дания - Канада 2:1

По броскам 40:33 в пользу канадцев.

На 46-й минуте Трэвис Сандхейм (Филадельфия Флайерз) вывел канадцев вперед 0:1.

На 58-й минуте Николай Элерс (Виннипег Джетс) сравнял счет. За 49 секунд до окончания основного времени победный гол забил Ник Олессен (Ческе Будейовице).

Швеция - Чехия 5:2

По две шайбы забили шведы Лео Карлссон (Анахайм Дакс) и Лукас Реймонд (Детройт Ред Уингз).