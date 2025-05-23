Сенсация чемпионата мира по хоккею. Канадцы проиграли датчанам
время публикации: 23 мая 2025 г., 06:42 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 06:42
Главная сенсация чемпионата мира по хоккею. Датчане вышли в полуфинал, победив сборную Канады 2:1.
Дания - Канада 2:1
По броскам 40:33 в пользу канадцев.
На 46-й минуте Трэвис Сандхейм (Филадельфия Флайерз) вывел канадцев вперед 0:1.
На 58-й минуте Николай Элерс (Виннипег Джетс) сравнял счет. За 49 секунд до окончания основного времени победный гол забил Ник Олессен (Ческе Будейовице).
Швеция - Чехия 5:2
По две шайбы забили шведы Лео Карлссон (Анахайм Дакс) и Лукас Реймонд (Детройт Ред Уингз).
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