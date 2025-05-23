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Спорт

"Реал" официально сообщил об уходе Карло Анчелотти

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 23 мая 2025 г., 13:00 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 13:00
"Реал" официально сообщил об уходе Карло Анчелотти
AP Photo/Jose Breton

Официальный сайт "Реала" сообщил об уходе Карло Анчелотти с поста главного тренера.

В конце мая итальянский специалист впервые в карьере возглавит национальную сборную. Карло Анчелотти будет тренировать сборную Бразилии.

Завтра он проведет последний матч в качестве главного тренера "Реала".

В следующем сезоне "королевский клуб" будет тренировать Хаби Алонсо.

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