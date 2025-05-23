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Никита Хайкин включен в символическую сборную сезона Лиги Европы

Футбол
время публикации: 23 мая 2025 г., 09:57 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 10:03
Никита Хайкин включен в символическую сборную сезона Лиги Европы
AP Photo/Alessandra Tarantino, File

"Тоттенхэм" стал победителем Лиги Европы, обыгра в финале "Манчестер Юнайтед" 1:0.

Сервис футбольной статистики Sofascore подытожил сезон и составил символическую сборную.

Вратарь: Никита Хайкин (Буде/ Глимт).

Защитники: Юри Берчиче (Атлетик, Бильбао), Алессио Романьоли (Лацио, Рим), Юстейн Гундерсен (Буде/ Глимт), Педро Порро (Тоттенхэм, Лондон).

Полузащитники: Бруну Фернандеш, Каземру (оба - Манчестер Юнайтед), Патрик Берг (Буде/Глимт).

Нападающие: Педро (Лацио), Райан Шерки (Лион), Вацлав Черны (Глазго Рейнджерс).

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