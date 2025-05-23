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Защитник "Севильи" может оказаться в тюрьме из-за желтых карточек

Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 23 мая 2025 г., 12:36 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 12:46
Защитник "Севильи" может оказаться в тюрьме из-за желтых карточек
AP Photo/Jose Breton

23-летний защитник "Севильи" Кике Салас был арестован полицией в январе прямо во время тренировки.

Недавно полиция арестовала двух его друзей.

Испанские СМИ пишут, что футболист может оказаться на несколько лет в тюрьме за мошенничество, если вина будет доказана.

Он получал желтые карточки в матчах "Севильи", а два его друга, бывшие в сговоре с футболистом, делали ставки в букмекерских конторах на это событие.

Несколько источников написали, что преступный сговор для футболиста был "глупым и бессмысленным, а дурость может стоить ему карьеры".

По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста до ареста составляла 10 миллионов евро (после ареста. естественно, сильно снизилась), а зарплата составляла более 1 миллиона евро за сезон.

В обвинении полиции речь идет о заработке на незаконных ставках 8-9 тысяч евро.

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