Защитник "Севильи" может оказаться в тюрьме из-за желтых карточек

23-летний защитник "Севильи" Кике Салас был арестован полицией в январе прямо во время тренировки.

Недавно полиция арестовала двух его друзей.

Испанские СМИ пишут, что футболист может оказаться на несколько лет в тюрьме за мошенничество, если вина будет доказана.

Он получал желтые карточки в матчах "Севильи", а два его друга, бывшие в сговоре с футболистом, делали ставки в букмекерских конторах на это событие.

Несколько источников написали, что преступный сговор для футболиста был "глупым и бессмысленным, а дурость может стоить ему карьеры".

По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста до ареста составляла 10 миллионов евро (после ареста. естественно, сильно снизилась), а зарплата составляла более 1 миллиона евро за сезон.

В обвинении полиции речь идет о заработке на незаконных ставках 8-9 тысяч евро.