Омри Глазер не пропустил в финале и стал обладателем Кубка и чемпионом Сербии

"Црвена звезда" в финале Кубка Сербии разгромила "Войводину" 3:0.

В финале ворота победителя защищал израильский вратарь Омри Глазер.

На 22-й минуте счет открыл бывший нападающий "Львова" Бруну Дуарте. В компенсированное время голы забили бывший нападающий тель-авивского "Маккаби" Милсон и Александр Катаи.

"Црвена Звезда" второй год подряд делает "золотой дубль".