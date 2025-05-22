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Омри Глазер не пропустил в финале и стал обладателем Кубка и чемпионом Сербии

Футбол
время публикации: 22 мая 2025 г., 17:07 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 17:07
Омри Глазер не пропустил в финале и стал обладателем Кубка и чемпионом Сербии
AP Photo/Darko Vojinovic

"Црвена звезда" в финале Кубка Сербии разгромила "Войводину" 3:0.

В финале ворота победителя защищал израильский вратарь Омри Глазер.

На 22-й минуте счет открыл бывший нападающий "Львова" Бруну Дуарте. В компенсированное время голы забили бывший нападающий тель-авивского "Маккаби" Милсон и Александр Катаи.

"Црвена Звезда" второй год подряд делает "золотой дубль".

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