НБА. Дэвид Адельман назначен главным тренером "Денвер Наггетс"

Дэвид Адельман назначен главным тренером "Денвер Наггетс", сообщает официальный сайт НБА.

С 8 апреля он был исполняющим обязанности главного тренера "Денвер Наггетс".

Дэвид Адельман был помощником главного тренера "Денвера" с 2017 года.

Ранее он работал в тренерском штабе клубов "Миннесота Тимбервулвз" и "Орландо Мэджик".

Дэвид Адельман - сын известного баскетболиста и тренера Рика Адельмана.