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НБА. Дэвид Адельман назначен главным тренером "Денвер Наггетс"

Баскетбол
НБА
время публикации: 23 мая 2025 г., 11:34 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 11:34
НБА. Дэвид Адельман назначен главным тренером "Денвер Наггетс"
AP Photo/David Zalubowski

Дэвид Адельман назначен главным тренером "Денвер Наггетс", сообщает официальный сайт НБА.

С 8 апреля он был исполняющим обязанности главного тренера "Денвер Наггетс".

Дэвид Адельман был помощником главного тренера "Денвера" с 2017 года.

Ранее он работал в тренерском штабе клубов "Миннесота Тимбервулвз" и "Орландо Мэджик".

Дэвид Адельман - сын известного баскетболиста и тренера Рика Адельмана.

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