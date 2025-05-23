НБА. Дэвид Адельман назначен главным тренером "Денвер Наггетс"
время публикации: 23 мая 2025 г., 11:34 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 11:34
Дэвид Адельман назначен главным тренером "Денвер Наггетс", сообщает официальный сайт НБА.
С 8 апреля он был исполняющим обязанности главного тренера "Денвер Наггетс".
Дэвид Адельман был помощником главного тренера "Денвера" с 2017 года.
Ранее он работал в тренерском штабе клубов "Миннесота Тимбервулвз" и "Орландо Мэджик".
Дэвид Адельман - сын известного баскетболиста и тренера Рика Адельмана.
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