Индивидуальные награды чемпионата Израиля по баскетболу

Завтра, 23 мая, стартуют полуфинальные серии чемпионата Израиля по баскетболу. Накануне состоялась церемония вручения наград по итогам сезона.

Самым ценным игроком регулярного сезона признан разыгрывающий столичного "Апоэля" Джаред Харпер.

Лучшим тренером сезона признан наставник тель-авивского "Апоэля" Димитрис Итудис. Под его руководством "красные" победили в Кубке Европы и завоевали право выступить в Евролиге.

Самый прогрессирующий игрок чемпионата Израиля защитник Рои Хубер, начавший сезон в "Маккаби" (Рамат-Ган), а затем перешедший в столичный "Апоэль". Он же выбран лучшим шестым игроком сезона.

Лучший защитник - Йовель Зусман (Апоэль, Иерусадим).

Открытием сезона признан ЮвальЛевин (Ирони, Кирьят-Ата).