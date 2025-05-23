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Впервые в истории. Победителем молодежного чемпионата Израиля по баскетболу стал "Апоэль" (Тель-Авив)

Баскетбол
время публикации: 23 мая 2025 г., 09:14 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 09:14
Впервые в истории. Победителем молодежного чемпионата Израиля по баскетболу стал "Апоэль" (Тель-Авив)
AP Photo/Kyle Phillips

Тель-авивский "Апоэль" впервые в истории стал победителем молодежного чемпионата Израиля по баскетболу.

В решающем матче "красные" победили "Апоэль" (Эмек Хефер) 86:85.

Счет в серии стал 2:1.

Первую игру финальной серии выиграл "Апоэль" (Эмек-Хефер).

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