Впервые в истории. Победителем молодежного чемпионата Израиля по баскетболу стал "Апоэль" (Тель-Авив)
время публикации: 23 мая 2025 г., 09:14 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 09:14
Тель-авивский "Апоэль" впервые в истории стал победителем молодежного чемпионата Израиля по баскетболу.
В решающем матче "красные" победили "Апоэль" (Эмек Хефер) 86:85.
Счет в серии стал 2:1.
Первую игру финальной серии выиграл "Апоэль" (Эмек-Хефер).
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