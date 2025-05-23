Чемпионат Израиля по баскетболу. Вылетел "Элицур" (Нетания)
время публикации: 23 мая 2025 г., 08:26 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 08:32
В последнем туре нижнего плэй-офф чемпионата Израиля по баскетболу три команды вели борьбу за выживание.
Покидают элитный дивизион "Апоэль" (Хайфа) (он вылетел несколько туров назад) и "Элицур" (Нетания).
Сохранили места в высшем дивизионе "Апоэль" (Афула) и "Ирони" (Кирьят-Ата).
Элицур Маккаби (Нетания) - Ирони (Кирьят-Ата) 69:82
Форвард "Элицура" Карлос Маршалл набрал 29 очков, сделал 6 подборов и 7 перехватов.
Крис Смит (Ирони) сделал "дабл-дабл" (20 + 11 подборов).
Апоэль (Хайфа) - Апоэль (Афула) 88:101
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