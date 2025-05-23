x
23 мая 2025
|
последняя новость: 08:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 мая 2025
|
23 мая 2025
|
последняя новость: 08:54
23 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Израиля по баскетболу. Вылетел "Элицур" (Нетания)

Баскетбол
время публикации: 23 мая 2025 г., 08:26 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 08:32
Чемпионат Израиля по баскетболу. Вылетел "Элицур" (Нетания)
AP Photo/Colin Hubbard

В последнем туре нижнего плэй-офф чемпионата Израиля по баскетболу три команды вели борьбу за выживание.

Покидают элитный дивизион "Апоэль" (Хайфа) (он вылетел несколько туров назад) и "Элицур" (Нетания).

Сохранили места в высшем дивизионе "Апоэль" (Афула) и "Ирони" (Кирьят-Ата).

Элицур Маккаби (Нетания) - Ирони (Кирьят-Ата) 69:82

Форвард "Элицура" Карлос Маршалл набрал 29 очков, сделал 6 подборов и 7 перехватов.

Крис Смит (Ирони) сделал "дабл-дабл" (20 + 11 подборов).

Апоэль (Хайфа) - Апоэль (Афула) 88:101

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 мая 2025

Индивидуальные награды чемпионата Израиля по баскетболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 мая 2025

НБА. "Индиана" в овертайме одолела "Нью-Йорк"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 мая 2025

Самый ценный игрок сезона НБА: Шэй Гилджес-Александр
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 мая 2025

НБА. "Оклахома-Сити" разгромила "Миннесоту"