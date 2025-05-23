Полуфинал плэй-офф НБА. "Оклахома-Сити" победила "Миннесоту"
время публикации: 23 мая 2025 г., 08:54 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 08:54
Во втором матче финала Западной конференции НБА "Оклахома-Сити Тендер" победила "Миннесоту Тимбервулвз" 118:103.
Счет в серии 2:0.
"Тендер" "взял матч" в третьей четверти, которую выиграл 35:21. После 36 минут 93:71.
Самый результативный игрок матча - MVP сезона и лидер "громовых" Шэй Гилджес-Александр (38 + 3 подбора + 8 передач).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2025