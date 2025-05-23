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Полуфинал плэй-офф НБА. "Оклахома-Сити" победила "Миннесоту"

Баскетбол
НБА
время публикации: 23 мая 2025 г., 08:54 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 08:54
Полуфинал плэй-офф НБА. "Оклахома-Сити" победила "Миннесоту"
AP Photo/Nate Billings

Во втором матче финала Западной конференции НБА "Оклахома-Сити Тендер" победила "Миннесоту Тимбервулвз" 118:103.

Счет в серии 2:0.

"Тендер" "взял матч" в третьей четверти, которую выиграл 35:21. После 36 минут 93:71.

Самый результативный игрок матча - MVP сезона и лидер "громовых" Шэй Гилджес-Александр (38 + 3 подбора + 8 передач).

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