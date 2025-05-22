В полуфинал чемпионата мира по хоккею вышли сборные Швейцарии и США

Первые два четвертьфинала чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швеции и Дании, прошли без сюрпризов.

В полуфинал, как и предсказывали эксперты, вышли сборные Швейцарии и США.

Швейцария - Австрия 6:0

Для австрийцев выход в четвертьфинал стал огромным успехом. Австрийцы вышли в плэй-офф впервые с 1994 года.

По броскам 40:13 в пользу швейцарцев.

Шутаут совершил Леонардо Генони (Цуг).

США - Финляндия 5:2

С 28-й по 35-ю минуты финны вели в счете 2:1.

Счет сравнял еврейский защитник "Миннесота Уайлд" Зеэв Буюм, сын израильтян.