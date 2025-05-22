В полуфинал чемпионата мира по хоккею вышли сборные Швейцарии и США
время публикации: 22 мая 2025 г., 19:56 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 19:56
Первые два четвертьфинала чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швеции и Дании, прошли без сюрпризов.
В полуфинал, как и предсказывали эксперты, вышли сборные Швейцарии и США.
Швейцария - Австрия 6:0
Для австрийцев выход в четвертьфинал стал огромным успехом. Австрийцы вышли в плэй-офф впервые с 1994 года.
По броскам 40:13 в пользу швейцарцев.
Шутаут совершил Леонардо Генони (Цуг).
США - Финляндия 5:2
С 28-й по 35-ю минуты финны вели в счете 2:1.
Счет сравнял еврейский защитник "Миннесота Уайлд" Зеэв Буюм, сын израильтян.
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