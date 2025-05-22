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За рулем автомобиля умер известный российский хоккеист

Хоккей
время публикации: 22 мая 2025 г., 07:55 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 07:55
За рулем автомобиля умер известный российский хоккеист
AP Photo/LM Otero

21 мая на 34-м году жизни умер известный российский хоккеист Кирилл Лебедев. сообщает сайт клуба "Металлург" (Магнитогорск).

В официальном сообщении причина смерти не называется. СМИ пишут, что спортсмену стало плохо во время поездки и он умер за рулем автомобиля.

Нападающий выступал за команды "Стальные лисы" (Магнитогорск), "Металлург" (Магнитогорск), "Индиана Айс". "Сибирь" (Новосибирск), "Южный Урал" (Орск), "Сарыарка" (Караганда), "Сочи", "Рубин" (Тюмень), "Нефтянник" (Альметьевск), "Металлург" (Новокузнецк), "Куньлунь" (Харбин), "Торпедо" (Усть-Каменогорск), "Рязань", "Дизель" (Пенза), "Бурос" (Швеция).

Кирилл Лебедев - победитель Молодежной хоккейной лиги 2010 года, двукратный обладатель Кубка открытия.

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