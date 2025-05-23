"Фенербахче" победил "Панатинаикос" и вышел в финал Евролиги
время публикации: 23 мая 2025 г., 20:11 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 20:49
В Абу-Даби проходит Финал четырех Евролиги. Первым финалистом стал "Фенербахче", победивший "Панатинаикос"82:76.
Во втором полуфинале встречаются "Олимпиакос" и "Монако".
Матч пропускал из-за травмы колена один из лидеров "Фенербахче" (бывший игрок тель-авивского "Маккаби") Скотти Вилбекин.
Год назад в полуфинале Евролиги "Панатинаикос" победил "Фенербахче".
Турецкий клуб оторвался еще в первой четверти.
После 10 минут 22:14, 20 - 38:33, 30 - 55:48.
Самые результативные игроки матча - баскетболисты "Панатинаикоса" Чеди Осман (22 + 6 подборов) и Кендрик Нанн (19).
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