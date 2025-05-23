Начались полуфиналы чемпионата Израиля по баскетболу. Волевая победа тель-авивского "Апоэля"
время публикации: 23 мая 2025 г., 17:10 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 17:10
Начались полуфинальные серии чемпионата Израиля по баскетболу. Тель-авивский "Апоэль" буквально на последних секундах вырвал победу над столичными одноклубниками 88:85.
Команда из Тель-Авива выиграл первую четверть и первую половину матча: 24:18 и 49:44.
Столичные баскетболисты перехватили инициативу в третьей четверти и "перевернули ход поединка". После 30 минут 73:64 в пользу столичной команды.
Тель-авивский "Апоэль" сравнял счет на последней минуте 85:85. А затем сумел вырвать победу.
По 20 очков набрали MVP сезона Джаред Харпер (Иерусалим) (+ 7 передач) и Джонатан Мотли (Тель-Авив) (+ 6 подборов).
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