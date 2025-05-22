НБА. "Индиана" в овертайме одолела "Нью-Йорк"

В овертайме первого матча финала Восточной конференции НБА "Индиана Пэйсерз" обыграла "Нью-Йорк Никс" 138:135.

Счет основного времени 125:125.

Лидер "Индианы" Тайриз Халибертон сравнял счет на последней секунде основного времени. Он набрал 31 очко и сделал 4 подбора.

Самые результативные игроки матча баскетболисты "Нью-Йорка" Джайлен Брансон (43 + 5 передач) и Карл-Энтони Таунс (35 + 12 подборов).