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НБА. "Индиана" в овертайме одолела "Нью-Йорк"

Баскетбол
НБА
время публикации: 22 мая 2025 г., 08:15 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 08:21
НБА. "Индиана" в овертайме одолела "Нью-Йорк"
AP Photo/Frank Franklin II

В овертайме первого матча финала Восточной конференции НБА "Индиана Пэйсерз" обыграла "Нью-Йорк Никс" 138:135.

Счет основного времени 125:125.

Лидер "Индианы" Тайриз Халибертон сравнял счет на последней секунде основного времени. Он набрал 31 очко и сделал 4 подбора.

Самые результативные игроки матча баскетболисты "Нью-Йорка" Джайлен Брансон (43 + 5 передач) и Карл-Энтони Таунс (35 + 12 подборов).

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