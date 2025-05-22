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Спорт

Самый ценный игрок сезона НБА: Шэй Гилджес-Александр

Знаменитые спортсмены
Баскетбол
НБА
время публикации: 22 мая 2025 г., 07:19 | последнее обновление: 22 мая 2025 г., 07:19
Самый ценный игрок сезона НБА: Шэй Гилджес-Александр
AP Photo/Nate Billings

Самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА признан атакующий защитник "Оклахома-Сити Тендер" Шэй Гиджес-Александр.

На награду также претендовали Никола Йокич (Денвер Наггетс) и Яннис Одетокунбо (Милуоки Бакс).

Шэй Гилджес-Александр стал самым результативным игроком сезона НБА.

Его среднестатистические показатели 32.7 + 5 подборов + 6.4 передачи + 1.7 перехвата + 1 блок-шот за матч.

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