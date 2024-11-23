"Арсенал" разгромил "Ноттингем Форест". Результаты матчей чемпионата Англии
время публикации: 23 ноября 2024 г., 19:25 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 19:25
Состоялись матчи двенадцатого тура чемпионата Англии. "Арсенал" разгромил "Ноттингем Форест" 3:0.
Борнмут - Брайтон энд Хоув 1:2
Арсенал (Лондон) - Ноттингем Форест 3:0
Третий гол в ворота "лесников" забил 17-летний Этан Нванери.
Астон Ви лла (Бирмингем) - Кристал Пэлас (Лондон) 2:2
Лондонцы дважды вели в счете.
Эвертон (Ливерпуль) - Брентфорд 0:0
Фулхэм (Лондон) - Вулверхэмптон 1:4
Два мяча забил Матеус Кунья. В 12 матчах в этом сезоне он забил шесть голов. всего в матчах Премьер-лиги он забил 20 голов, 14 - в гостевых матчах.
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