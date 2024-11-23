"Арсенал" разгромил "Ноттингем Форест". Результаты матчей чемпионата Англии

Состоялись матчи двенадцатого тура чемпионата Англии. "Арсенал" разгромил "Ноттингем Форест" 3:0.

Борнмут - Брайтон энд Хоув 1:2

Арсенал (Лондон) - Ноттингем Форест 3:0

Третий гол в ворота "лесников" забил 17-летний Этан Нванери.

Астон Ви лла (Бирмингем) - Кристал Пэлас (Лондон) 2:2

Лондонцы дважды вели в счете.

Эвертон (Ливерпуль) - Брентфорд 0:0

Фулхэм (Лондон) - Вулверхэмптон 1:4

Два мяча забил Матеус Кунья. В 12 матчах в этом сезоне он забил шесть голов. всего в матчах Премьер-лиги он забил 20 голов, 14 - в гостевых матчах.