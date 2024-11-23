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Чемпионат Испании. "Хетафе" победил "Вальядолид"

Футбол
время публикации: 23 ноября 2024 г., 10:26 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 10:26
Чемпионат Испании. "Хетафе" победил "Вальядолид"
AP Photo/Manu Fernandez

В стартовом матче четырнадцатого тура чемпионата Испании "Хетафе" победил "Вальядолид" 2:0.

"Хетафе": Сория, Рико, Альдерете, Джене, Ньом (Дуарте, 89), Сола (Иглесиас, 55), Милья, Карлес Перес (Сантьяго, 89), Арамбарри, Уче, Йылдырым (Родригес, 65).

"Вальядолид": Хейн, Лукас Роза, Перес, Озкаджар, Санчес (Санчес, 75), Ба, Ануар (Латаса, 66), Кике Перес, Юрич (Мартин, 66), Моро, Силла (Маркос Андре, 85).

"Хетафе" победил "Вальядолид" в матчах чемпионатов Испании впервые с декабря 2019 года.

"Вальядолид" не смог забить и проиграл, владея мячом 66% игрового времени.

Матч получился не особенно интересным. Казалось, что зрители голов не дождутся. В первом тайме соперники создали по одному опасному моменту.

Еще до перерыва арбитр удалил наставника гостей Пауло Пеццолано.

Героем матча стал 36-летний камерунский защитник Адан-Ромео Ньом, сделавший голевую передачу и забивший гол.

На 70-й минуте Ньом сбросил мяч во вратарскую. Арендованный у мадридского "Реала" Альваро Родригес нанес удар с разворота 1:0. Через 3 минуты Ньом нанес удар с линии вратарской 2:0.

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