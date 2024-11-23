Чемпионат Италии. Пять голов за 24 минуты. "Интер" разгромил "Верону"

В стартовом матче тринадцатого тура чемпионата Италии "Интер" в гостях разгромил "Верону" 5:0.

На данный момент миланский клуб лидирует в Серии А, на 2 очка опережая "Наполи".

"Верона": Монтипо, Давидович (Гиларди, 46), Маньяни, Данилюк, Брадарич (Лазович, 46), Харруи (Силва, 46), Белаэн, Сердар, Чачуа, Москера (Сарр, 46), Тенгстедт (Суслов, 69).

"Интер": Зоммер, Бастони (Фраттези, 62), Ачерби (де Врей, 15), Биссек, Карлос Аугусто (Бьюкенен, 74), Мхитарян, Аслани, Барелла (Зелиньски, 46), Дармиан, Корреа, Тюрам (Арнаутович, 62).

Игра была завершена еще до перерыва. Все голы были забиты в первом тайме.

Хозяева могли открыть счет на 7-ц минуте. Мяч после удара Тенгстедта попал в перекладину.

Через 2 минуты Корреа нанес удар головой метров с 7. Мяч попал в перекладину. На 17-й минуте де Врей сделал пас. Корреа мяч пропустил. Тюрам делает передачу в штрафную. Корреа открывает счет 0:1. На 22-й минуте Тюрам вышел один на один, обыграл вратаря и отравил мяч в пустые ворота 0:2.

Через 3 минуты ситуация повторилась. Длинный пас за спины защитников. Тюрам вышел один на один, обыграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота 0:3. На 31-й минуте Аслани прострелил. Де Врей нанес удар метров с 15 0:4.

На 41-й минуте разгром довершил Ян Биссек.