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Чемпионат Германии. Волевая победа "Байера". "Перестрелка" не в пользу "Лейпцига"

Футбол
время публикации: 23 ноября 2024 г., 18:58 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 18:58
На 50-й минуте полузащитник "Хоффенхайма" Том Бишоф сравнял счет 2:2
AP Photo/Michael Sohn

Состоялись матчи одиннадцатого тура чемпионата Германии. В двух играх были забиты по 7 голов.

Байер (Леверкузен) - Хайденхайм 5:2

На 30-й минуте гости вели в счете 2:0.

Три гола забил Патрик Шик.

Штутгарт - Бохум 2:0

Боруссия (Дортмунд) - Фрайбург 4:0

11-я домашняя победа "Боруссии" подряд (с учетом всех турниров).

Хоффенхайм - Лейпциг 4:3

"Лейпциг" вел в счете 1:0, 2:1 и 3:2.

На 50-й минуте полузащитник "Хоффенхайма" Том Бишоф сравнял счет 2:2 ударом со штрафного. По данным статистического сервиса Opta, он второй самый молодой игрок Бундеслиги, забивший гол ударом со штрафного (со времени начала ведения статистики - сезон 2004-05 годов). Сегодня Тому 19 лет 148 дней. Рекорд установил Юлиан Брандт. В 2015 году он был на 1 день моложе.

Вольфсбург - Унион (Берлин) 1:0

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