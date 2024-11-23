Чемпионат Англии. "Челси" победил "Лестер"

В стартовом матче двенадцатого тура чемпионата Англии "Челси" в гостях обвграл "Лестер" 2:1.

"Лестер": Хермансен, Кристиансен, Околи, Фас, Джастин, Эль-Ханнус (Декордова-Рид, 79), Уинкс (Скипп, 11), Сумаре, Ндиди (Айю, 71), Макэтир (Мавидиди, 71), Варди (Дака, 79).

"Челси": Санчес, Кукурелья, Колуилл, Бадьяшиль, Фофана, Фернандес, Кайседо (Лавия, 81), Жоау Феликс (Нкунку, 81), Палмер, Мадуэке (Санчо, 85), Джексон (Дьюзбери-Холл, 90+1).

"Челси" владел значительным преимуществом (64% владения мячом, 16:5 по ударам, 7:2 по точным ударам, 8:2 по угловым), но мог и упустить победу.

"Челси" не проигрывает в четырех матчах чемпионата подряд, "Лестер" - не выигрывает в четырех матчах подряд.

Уже на 10-й минуте полузащитник "Лестера" Гарри Уинкс получил травму и был заменен.

Первый опасный момент стал голевым. На 15-й минуте Николас Джексон продавил оборону хозяев по центру, обменялся передачами с Энцо Фернандесом и отправил мяч в сетку 0:1. Сенегальский форвард в 12 матчах сезона забил 7 голов. 5 голов - в выездных матчах.

На 32-й минуте Мадуэке забил. Гол не засчитан из-за офсайда.

Хозяева первый опасный момент создали на 38-й минуте. Мяч после удара Макэтира пролетел рядом со штангой.

На 44-й минуте Джексон совершил сольный проход и навесил на дальнюю штангу. Вратарь ошибся на выходе. Мадуэке не попал по пустым воротам. На 54-й минуте Хермансен парировал мяч после удара Джексона. Палмер бил по пустым воротам, но попал в Мадуэке.

На 75-й минуте Кукурелья навесил на линию вратарской. Джексон пробил. Вратарь мяч парировал. Энцо Фернандес добил мяч в сетку 0:2.

На пятой минуте компенсированного времени Джордан Айю реализовал пенальти 1:2.