Шведы победили сборную Германии. Результаты отборочных матчей Евробаскета
Состоялись матчи четвертого отборочного тура чемпионата Европы по баскетболу. Испанцы в овертайме дожали сборную Словакии 76:72.
Латвия - Бельгия 75:72
Разыгрывающий сборной Латвии Кристерс Зорикс набрал 22 очка, сделал 4 подбора и 8 передач.
Словакия - Испания 72:76 (овертайм)
Основное время завершилось со счетом 59:59.
"Дабл-дабл" совершили форвард словаков Владимир Бродзянский (23 + 10 подборов) и форвард Испании Сантиго Юста (Сарагоса) (21 + 10 подборов).
Швеция - Германия 73:72
Форвард сборной Германии Давид Крамер (Тенерифе) набрал 43 очка и сделал 6 подборов.
Турция - Венгрия 92:66
Вторую половину матча турки выиграли 49:29.
Черногория - Болгария 85:62
Последнюю четверть черногорцы выиграли 20:10.
Португалия - Словения 82:74
Соперники сборной Израиля по группе А.
Исландия - Италия 71:95