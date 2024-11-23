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Шведы победили сборную Германии. Результаты отборочных матчей Евробаскета

Баскетбол
время публикации: 23 ноября 2024 г., 09:12 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 09:12
Шведы победили сборную Германии. Результаты отборочных матчей Евробаскета
AP Photo/Marco Garcia

Состоялись матчи четвертого отборочного тура чемпионата Европы по баскетболу. Испанцы в овертайме дожали сборную Словакии 76:72.

Латвия - Бельгия 75:72

Разыгрывающий сборной Латвии Кристерс Зорикс набрал 22 очка, сделал 4 подбора и 8 передач.

Словакия - Испания 72:76 (овертайм)

Основное время завершилось со счетом 59:59.

"Дабл-дабл" совершили форвард словаков Владимир Бродзянский (23 + 10 подборов) и форвард Испании Сантиго Юста (Сарагоса) (21 + 10 подборов).

Швеция - Германия 73:72

Форвард сборной Германии Давид Крамер (Тенерифе) набрал 43 очка и сделал 6 подборов.

Турция - Венгрия 92:66

Вторую половину матча турки выиграли 49:29.

Черногория - Болгария 85:62

Последнюю четверть черногорцы выиграли 20:10.

Португалия - Словения 82:74

Соперники сборной Израиля по группе А.

Исландия - Италия 71:95

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