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Чемпионат Франции. Победы лидеров

Футбол
время публикации: 23 ноября 2024 г., 08:32 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 08:32
Чемпионат Франции. Победы лидеров
AP Photo/Alastair Grant

Состоялись матчи двенадцатого тура чемпионата Франции. ПСЖ разгромил "Тулузу" 3:0 и лидирует, на 6 очков опережая "Монако".

Монако - Брест 3:2

На первой минуте компенсированного времени счет был 2:1. Магнес Аклиуш забил второй гол, сделав счет 3:1.

Через 5 минут отличился арендованный у "Майнца" Людовик Ажорк 3:2.

ПСЖ - Тулуза 3:0

Парижане забили два гола в конце матча.

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