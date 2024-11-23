Чемпионат Франции. Победы лидеров
время публикации: 23 ноября 2024 г., 08:32 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 08:32
Состоялись матчи двенадцатого тура чемпионата Франции. ПСЖ разгромил "Тулузу" 3:0 и лидирует, на 6 очков опережая "Монако".
Монако - Брест 3:2
На первой минуте компенсированного времени счет был 2:1. Магнес Аклиуш забил второй гол, сделав счет 3:1.
Через 5 минут отличился арендованный у "Майнца" Людовик Ажорк 3:2.
ПСЖ - Тулуза 3:0
Парижане забили два гола в конце матча.
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