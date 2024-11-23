Чемпионат Франции. Победы лидеров

Состоялись матчи двенадцатого тура чемпионата Франции. ПСЖ разгромил "Тулузу" 3:0 и лидирует, на 6 очков опережая "Монако".

Монако - Брест 3:2

На первой минуте компенсированного времени счет был 2:1. Магнес Аклиуш забил второй гол, сделав счет 3:1.

Через 5 минут отличился арендованный у "Майнца" Людовик Ажорк 3:2.

ПСЖ - Тулуза 3:0

Парижане забили два гола в конце матча.