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Спорт

Сюрприз Евролиги. "Бавария" разгромила "Барселону"

Баскетбол
Сенсации
время публикации: 23 ноября 2024 г., 07:54 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 07:54
Сюрприз Евролиги. "Бавария" разгромила "Барселону"
AP Photo/Mark J. Terrill

Завершился одиннадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Фенербахче", одержавший 9 побед.

По 8 побед у "Олимпиакоса", "Баварии" и "Парижа".

Тель-авивский "Маккаби" занимает 15-е место (3 победы).

Жальгирис (Каунас, Литва) - Панатинаикос (Афины, Греция) 84:77

24 очка набрал защитник "Жальгириса" Лонни Уолкер.

Бавария (Мюнхен, Германия) - Барселона (Испания) 100:78

Защитник "Баварии" Андреас Обст набрал 34 очка.

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