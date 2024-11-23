Сюрприз Евролиги. "Бавария" разгромила "Барселону"
время публикации: 23 ноября 2024 г., 07:54 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 07:54
Завершился одиннадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Фенербахче", одержавший 9 побед.
По 8 побед у "Олимпиакоса", "Баварии" и "Парижа".
Тель-авивский "Маккаби" занимает 15-е место (3 победы).
Жальгирис (Каунас, Литва) - Панатинаикос (Афины, Греция) 84:77
24 очка набрал защитник "Жальгириса" Лонни Уолкер.
Бавария (Мюнхен, Германия) - Барселона (Испания) 100:78
Защитник "Баварии" Андреас Обст набрал 34 очка.
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