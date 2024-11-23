Чемпионат Германии. Гарри Кейн забил два гола в компенсированное время и установил рекорд

В стартовом матче одиннадцатого тура чемпионата Германии "Бавария" разгромила "Аугсбург" 3:0. Все голы забил Гарри Кейн.

"Бавария ":Нойер, Дэвис (Боэ, 90+4), Ким Мин Чжэ, Упамекано, Геррейру (Лаймер, 76), Горетцка, Киммих, Коман (Гнабри, 76), Мусиала (Мюллер, 88), Олисе (Сане, 76), Кейн.

"Аугсбург": Лабрович, Шлоттербек, Гауэлеу, Матсима, Яннулис (Педерсен, 38), Майер (Кемюр, 69), Оньека, Реджбечай, Вольф (Кудоссу, 78), Клод-Морис (Варгас, 78), Титц (Эссенде, 69).

У "Баварии" огромное преимущество (79% владения мячом, 33:2 по ударам, 14:1 по точным ударам, 8:0 по угловым), но гости больше часа держались.

На 63-й минуте и третьей минуте компенсированного времени Гарри Кейн реализовал пенальти 2:0.

На пятой минуте компенсированного времени Горецка навесил мяч во вратарскую. Кейн эффектно остановил мяч, а затем головой отправил его в сетку 3:0. Гарри забил 50 голов в 43 матчах Бундеслиги - это рекорд. Предыдущий рекорд установил Эрлинг Холанн (50 голов в 50 матчах).