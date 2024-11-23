НБА. Дени Авдия набрал 13 очков. "Портленд" проиграл "Хьюстону"
время публикации: 23 ноября 2024 г., 10:07 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 10:07
В матче регулярного чемпионата НБА "Хьюстон Рокитс" разгромил "Портленд Трэйл Блэйзерс" 116:88.
Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия отыграл 23 минуты 26 секунд (13 + 6 подборов + 1 передача).
После первой четверти 31:20, второй - 65:45, третьей - 96:73.
Самый результативный игрок матча форвард "Хьюстона" Диллон Брукс (28 + 6 подборов).
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