"Шахтер" проиграл "Арсеналу", "Ювентус" - "Штутгарту". Результаты матчей Лиги чемпионов

Состоялись матчи третьего тура основного этапа Лиги чемпионов. "Штутгарт" обыграл "Ювентус" 1:0. ПСЖ не смог обыграть ПСВ 1:1. "Реал" разгромил дортмундскую "Боруссию" 5:2.

Милан (Италия) - Брюгге (Бельгия) 3:1

На 40-й минуте при счете 1:0 бельгийцы остались в меньшинстве. Удален Рафаэль Онейидика.

Бельгийцы отыгрались.

Затем два гола забил Тиджани Рейндерс.

Монако (Франция) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 5:1

Астон Вилла (Бирмингем) - Болонья (Италия) 2:0

Жирона (Испания) - Слован (Братислава, Словакия) 2:0

"Слован" проиграл третий матч Лиги чемпионов подряд.

Ювентус (Турин, Италия) - Штутгарт (Германия) 0:1

На 84-й минуте "Ювентус" остался в меньшинстве. Данилу получил вторую желтую карточку.

На 86-й минуте гости не реализовали пенальти. Вратарь парировал мяч после удара Мийо.

На второй минуте компенсированного времени Эль-Билаль Туре ударом метров с 10 открыл счет.

Как ни странно, матч проходил с большим преимуществом гостей. Туринцы нанесли только один удар в створ ворот.

ПСЖ (Франция) - ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) 1:1

Штурм (Грац, Австрия) - Спортинг (Лиссабон, Португалия) 0:2

Арсенал (Лондон, Англия) - Шахтер (Донецк, Украина) 1:0

"Горняки" нанесли один точный удар за весь матч.

На 29-й минуте мяч после удара Мартинелли попал в штангу, затем в спину Ризныка и оказался в сетке 1:0.

Реал (Мадрид, Испания) - Боруссия (Дортмунд, Германия) 5:2.