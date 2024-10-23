Лига чемпионов. Проигрывая 0:2 на 60-й минуте, "Реал" разгромил "Боруссию"

В матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" разгромил дортмундскую "Боруссию" 5:2. На 60-й минуте немцы вели в счете 2:0.

На 30-й минуте гости продавили по центру оборону "Реала", и Донни Мален с близкого расстояния отправил мяч в сетку 0:1. Через 4 минуты Мален на фланге обыграл Менди и прострелил. Байноу-Гитенс отправил мяч в пустые ворота 0:2.

На 37-й минуте "Реал" мог сократить отставание. Мяч дважды в одной атаке попал в перекладину после ударов Родриго и Беллингема.

На 57-й минуте Мален едва не довел счет до крупного. После его удара Куртуа перевел мяч на угловой.

На 60-й минуте Мбаппе навесил. Антонио Рюдигер головой переправил мяч в ворота 1:2. Через 2 минуты защитник выбил мяч у Мбаппе. Мяч отскочил к Винисиусу Жуниору, который сравнял счет 2:2.

На 82-й минуте гости едва не забили. Куртуа с трудом парировал мяч после удара Байера с близкого расстояния.

На 83-й минуте Лукас Васкес вколотил мяч в дальний угол 3:2. На 86-й минуте Винисиус Жуниор прошел через все поле и нанес удар в дальний нижний угол 4:2. На третьей минуте компенсированного времени Винисиус Жуниор совершил сольный проход, обыграл несколько защитников и пробил под перекладину.