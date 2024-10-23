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Лига чемпионов. Победный автогол. Не забитый пенальти. "Шахтер" проиграл в Лондоне

время публикации: 23 октября 2024 г., 10:58 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 11:05
Лига чемпионов. Победный автогол. Не забитый пенальти. "Шахтер" проиграл в Лондоне
AP Photo/Ian Walton

В матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в гостях уступил лондонскому "Арсеналу" 0:1.

На матче присутствовал полузащитник "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик, ранее выступавший за "Шахтер".

"Горняки" нанесли 1 точный удар за весь матч. "Канониры" - 5.

На 7-й минуте Калафьори никто не мешал. Он метров с 8 послал мяч выше ворот. На 29-й минуте Мартинелли пробил в ближний угол. Мяч попал в штангу, затем в спину вратаря "Шахтера" Дмитрия Ризныка и оказался в сетке 1:0.

На 77-й минуте хозяева не реализовали пенальти. Ризнык парировал мяч после удара Троссара.

На второй минуте компенсированного времени гости нанесли единственный удар в створ ворот. После удара Педриньо райя с трудом отразил мяч.

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