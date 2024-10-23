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Лига чемпионов. Неожиданное поражение "Ювентуса"

время публикации: 23 октября 2024 г., 07:48 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 07:48
Лига чемпионов. Неожиданное поражение "Ювентуса"
AP Photo/Manu Fernandez

В матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов "Ювентус" на своем поле неожиданно проиграл "Штутгурту" 0:1.

Еще более неожиданно, что немцы владели преимуществом (22:7 по ударам, 10:1 по точным ударам). По словам комментатора, "сомнений в победе "швабов" с середины первого тайма не было"

На 28-й минуте гости едва не открыли счет. Мяч после удара Демировича попал в штангу.

На 49-й.минуте "Штутгарт" забил. Гол не засчитан из-за игры рукой. На 61-й минуте Демирович пробил. Перин отразил мяч, летевший под перекладину.

На 84-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Данилу получил вторую желтую карточку. За это же нарушение был назначен пенальти, который гости не реализовали. Перин парировал мяч после удара Мийо.

На второй минуте компенсированного времени Эль-Билаль Туре протаранил оборону туринцев и метров с 10 нанес сильный удар 0:1.

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