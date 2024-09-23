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Итоги Шахматной олимпиады: победа Индии, "золото" израильтянки

время публикации: 23 сентября 2024 г., 15:15 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 15:15
Итоги Шахматной олимпиады: победа Индии, "золото" израильтянки
AP Photo/Denes Erdos

Завершилась Шахматная олимпиада, проходившая в Будапеште, в которой участвовали команды и шахматисты из 189 стран.

Чемпионом стала сборная Индии. "Серебро" завоевала сборная США, а "бронзу" – сборная Узбекистана.

При этом израильтянка Дана Кохави завоевала личное "золото" на 5-й (запасной доске). Она набрала 8 очков, выиграв все партии.

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