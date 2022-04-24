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NEWSru.co.il :: Спорт24 апреля 2022 г., 10:10

"Волки" сравняли счет в серии с "Мемфисом"

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"Волки" сравняли счет в серии с "Мемфисом"

В матче первого раунда плэй-офф НБА "Миннесота Тимбервулвз" одолела "Мемфис Гризлиз" 119:118.

Счет в серии 2:2.

Последнюю четверть выиграли "медведи" 31:26. В последней четверти "Мемфис" несколько раз существенно сокращал отставание, но переломить ход поединка не сумел. На последних секундах матча "медведи" забросили трехочковый и свели отставание до минимума.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Мемфиса" Десмонд Бэйн, набравший 34 очка.


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