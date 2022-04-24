"Волки" сравняли счет в серии с "Мемфисом"

Последнюю четверть выиграли "медведи" 31:26. В последней четверти "Мемфис" несколько раз существенно сокращал отставание, но переломить ход поединка не сумел. На последних секундах матча "медведи" забросили трехочковый и свели отставание до минимума.

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