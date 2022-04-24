"Бостон" победил "Бруклин" в третьем матче серии
"Бостон Селтикс" в третьем матче серии победил "Бруклин Нетс" 109:103. Счет в серии 3:0.
После первой четверти 30:25, второй - 53:50, третьей - 81:72.
Самый результативный игрок матча - лидер "кельтов" Джейсон Тейтум (39 + 5 подборов + 6 передач + 6 перехватов).
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// NEWSru.co.il // Спорт // 23 апреля 2022
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