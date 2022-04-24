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NEWSru.co.il :: Спорт24 апреля 2022 г., 13:24

Художественная гимнастика. Этап Кубка мира в Баку. Сборная Израиля завоевала бронзовую медаль

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Художественная гимнастика. Этап Кубка мира в баку. Сборная Израиля завоевала бронзовую медаль

В Баку проходит этап Кубка мира по художественной гимнастике. Сегодня будут разыграны медали в отдельных упражнениях.

В упражнении "Пять колец" чемпионками стали азербайджанки.

На втором месте сборная Италии, на третьем - Израиля.

Сборная Израиля завоевала накануне бронзовую медаль в групповом многоборье, и вышла в оба финала в отдельных упражнениях.

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