Художественная гимнастика. Этап Кубка мира в баку. Сборная Израиля завоевала бронзовую медаль

В Баку проходит этап Кубка мира по художественной гимнастике. Сегодня будут разыграны медали в отдельных упражнениях.

В упражнении "Пять колец" чемпионками стали азербайджанки.

На втором месте сборная Италии, на третьем - Израиля.

Сборная Израиля завоевала накануне бронзовую медаль в групповом многоборье, и вышла в оба финала в отдельных упражнениях.