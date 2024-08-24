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Кадетский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки проиграли полькам

время публикации: 24 августа 2024 г., 16:05 | последнее обновление: 24 августа 2024 г., 16:05
Кадетский чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки проиграли полькам
AP Photo/Michael Conroy

В матче за 11-е место кадетского чемпионата Европы по баскетболу (спортсменки до 16 лет), который сегодня завершится в Мишкольце, Венгрия, израильтянке уступили сборной Польши 60:64.

Сборная Израиля заняла 12-е место.

После 10 минут 16:11 в пользу полек, 20 - 34:21, 30 - 51:42.

Самый результативный игрок матча - израильтянка Майя Зильбершлаг (26 + 13 подборов + 3 передачи).

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