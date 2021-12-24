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NEWSru.co.il :: Спорт24 декабря 2021 г., 08:20

"Реал" победил ЦСКА. "Маккаби" потерпел седьмое поражение подряд

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"Реал" победил ЦСКА. "Маккаби" потерпел седьмое поражение подряд

Завершился семнадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. "Лидирует" Барселона", одержавшая 15 побед. У "Реала" 14 побед. "Маккаби", потерпевший седьмое поражение подряд, опустился на 11-е место.

Зенит (Санкт-Петербург, Россия) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 73:71

Бавария (Мюнхен, Германия) - Баскония (Витория, Испания) 76:81

Панатинаикос (Афины, Греция) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 65:84


Реал (Мадрид, Испания) - ЦСКА (Москва, Россия) 71:65

АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 84:82

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