"Реал" победил ЦСКА. "Маккаби" потерпел седьмое поражение подряд
Завершился семнадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. "Лидирует" Барселона", одержавшая 15 побед. У "Реала" 14 побед. "Маккаби", потерпевший седьмое поражение подряд, опустился на 11-е место.
Зенит (Санкт-Петербург, Россия) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 73:71
Бавария (Мюнхен, Германия) - Баскония (Витория, Испания) 76:81
Панатинаикос (Афины, Греция) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 65:84
Реал (Мадрид, Испания) - ЦСКА (Москва, Россия) 71:65
АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 84:82
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// NEWSru.co.il // Спорт // 23 декабря 2021
Лига чемпионов. "Апоэль" (Холон) занял второе место в группе
Лига чемпионов. "Апоэль" (Холон) занял второе место в группе