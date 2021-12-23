Пол Джордж обошел Чонси Биллапса. Результаты матчей НБА

Пол Джордж (Клипперс) вышел на 18-е место по количеству точных трехочковых за карьеру. Он сделал 1831 точный бросок из-за дуги и обошел по этому показателю Чонси Биллапса (1830).

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