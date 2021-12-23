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NEWSru.co.il :: Спорт23 декабря 2021 г., 11:00

Пол Джордж обошел Чонси Биллапса. Результаты матчей НБА

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Пол Джордж обошел Чонси Биллапса. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. Матч "Чикаго" - "Торонто" перенесен. "Бостон" победил "Кливленд" 111:101.

Атланта Хоукс - Орландо Мэджик 98:104

Кэмерон Реддиш (Атланта) набрал 34 очка.

Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерз 111:101

Милуоки Бакс - Хьюстон Рокитс 126:106


Оклахома-Сити Тендер - Денвер Нагеттс 108:94

Шай Гилджес-Александр (Тендер) сделал "трипл-дабл" (27 + 11 подборов + 12 передач).

Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс 89:105

"Клипперс" прервали серию из трех поражений.

Пол Джордж (Клипперс) вышел на 18-е место по количеству точных трехочковых за карьеру. Он сделал 1831 точный бросок из-за дуги и обошел по этому показателю Чонси Биллапса (1830).

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