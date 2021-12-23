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NEWSru.co.il :: Спорт23 декабря 2021 г., 20:58

Евролига. "Маккаби" проиграл "Зениту"

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Евролига. "Маккаби" проиграл "Зениту"

В матче семнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" проиграл питерскому "Зениту" 71:73.

"Маккаби" провалил первую четверть 10:25.

После 20 минут 26:41, 30 - 47:56.

Самым результативным игроком матча стал Джален Рейнольдс (24 + 11 подборов).

Лучшим в составе победителей стал Алекс Пойтресс (14).


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