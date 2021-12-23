Евролига. "Маккаби" проиграл "Зениту"
В матче семнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" проиграл питерскому "Зениту" 71:73.
"Маккаби" провалил первую четверть 10:25.
После 20 минут 26:41, 30 - 47:56.
Самым результативным игроком матча стал Джален Рейнольдс (24 + 11 подборов).
Лучшим в составе победителей стал Алекс Пойтресс (14).
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