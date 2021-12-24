Япония подтвердила. что присоединится к дипломатическому бойкоту Пекинской олимпиады
Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно подтвердил, что Япония присоединится к дипломатическому бойкоту Пекинской олимпиады, сообщает ТАСС.
"У нас нет планов отправлять в Пекин правительственную делегацию", - приводит агентство слова генсека.
Хирокадзу Мацуно сказал, что в Пекин поедут спортивные чиновники, в том числе глава оргкомитета Токийской олимпиады.
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