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NEWSru.co.il :: Спорт24 декабря 2021 г., 10:40

Япония подтвердила. что присоединится к дипломатическому бойкоту Пекинской олимпиады

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Япония подтвердила. что присоединится к дипломатическому бойкоту Пекинской олимпиады

Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно подтвердил, что Япония присоединится к дипломатическому бойкоту Пекинской олимпиады, сообщает ТАСС.

"У нас нет планов отправлять в Пекин правительственную делегацию", - приводит агентство слова генсека.

Хирокадзу Мацуно сказал, что в Пекин поедут спортивные чиновники, в том числе глава оргкомитета Токийской олимпиады.


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