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NEWSru.co.il :: Спорт24 декабря 2021 г., 08:54

Дени Авдия набрал 14 очков в Нью-Йорке. Стефен Карри набрал 46 очков, Леброн Джеймс - 36

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Дени Авдия набрал 14 очков в Нью-Йорке

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. Игра "Портленд" - "Бруклин" перенесена. "Вашингтон" победил "Нью-Йорк" 124:117. "Воины" обыграли "Мемфис" 113:104.

Орландо Мэджик - Нью-Орлеан Пеликанс 104:110

Филадельфия Сиксерз - Атланта Хоукс 96:98

Майами Хит - Детройт Пистонс 115:112


Нью-Йорк Никс - Вашингтон Виззардс 117:124

Израильский форвард столичной команды Дени Авдия отыграл 29 минут (14 + 5 подборов + 2 передачи).

Даллас Мэверикс - Милуоки Бакс 95:102

Денвер Наггетс - Шаррлотт Хорнетс 107:115

Финикс Санз - Оклахома-Сити Тендер 113:101

Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвз 128:116

Голден Стэйт Уорриорз - Мемфис Гризлиз 113:104

Стефен Карри набрал 46 очков.

Лос-Анджелес Лейкерс - Сан-Антонио Сперз 110:138

Леброн Джеймс набрал 36 очков, сделал 9 подборов и 6 передач.

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