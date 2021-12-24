Дени Авдия набрал 14 очков в Нью-Йорке. Стефен Карри набрал 46 очков, Леброн Джеймс - 36
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. Игра "Портленд" - "Бруклин" перенесена. "Вашингтон" победил "Нью-Йорк" 124:117. "Воины" обыграли "Мемфис" 113:104.
Орландо Мэджик - Нью-Орлеан Пеликанс 104:110
Филадельфия Сиксерз - Атланта Хоукс 96:98
Майами Хит - Детройт Пистонс 115:112
Нью-Йорк Никс - Вашингтон Виззардс 117:124
Израильский форвард столичной команды Дени Авдия отыграл 29 минут (14 + 5 подборов + 2 передачи).
Даллас Мэверикс - Милуоки Бакс 95:102
Денвер Наггетс - Шаррлотт Хорнетс 107:115
Финикс Санз - Оклахома-Сити Тендер 113:101
Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвз 128:116
Голден Стэйт Уорриорз - Мемфис Гризлиз 113:104
Стефен Карри набрал 46 очков.
Лос-Анджелес Лейкерс - Сан-Антонио Сперз 110:138
Леброн Джеймс набрал 36 очков, сделал 9 подборов и 6 передач.
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