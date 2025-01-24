Умер известный борец, участник олимпиад в Сиднее и Афинах
время публикации: 24 января 2025 г., 11:28 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 11:28
23 января после тяжелой и продолжительной болезни на 51-м году жизни умер известный болгарский борец (вольная борьба) Красимир Кочев, сообщают болгарские СМИ.
Он - серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, бронзовый призер чемпионата Европы 2005 года.
Красимир Кочев - участник олимпиад 2000 и 2004 годов.
Он выступал в тяжелой весовой категории.
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