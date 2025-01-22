Голы Кунина и Уолмана не спасли "акул" от невероятного поражения. Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Монреаль" победил "Тампу" 3:2, проигрывая 0:2.

Монреаль Канадиенз - Тампа-Бей Лайтнинг 3:2

На 26-й минуте "Тампа" вела в счете 2:0.

Две результативные передачи сделал Патрик Лайне (Монреаль).

Нью-Йорк Рейнджерс - Оттава Сенаторз 5:0

Две результативные передачи сделал еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс.

Игорь Шестеркин отразил 20 бросков и сделал второй шутаут подряд (третий в сезоне).

Филадельфия Флайерз - Датройт Ред Уингз 2:1 (овертайм)

За "Филадельфию" и в НХЛ дебютировал латвийский форвард Родриго Аболс.

Даллас Старз - Каролина Хурикейнз 1:2

Обе шайбы в ворота хозяев забросил Еспери Котканиеми. Ему дважды ассистировал Мартин Нечас.

Нешвилл Прэдейчез - Сан-Хосе Шаркс 7:5

"Акулы" вели в счете 3:0 и 5:1.

Сегодняшняя победа - величайший камбек в истории "хищников".

4 (1 + 3) набрал Джонатан Маршессо (Нешвилл).

Еврейский форвард "акул" Люк Кунин забросил гол.

Еврейский защитник "Сан-Хосе" Джейк Уолман забросил одну Шайбу.

Эдмонтон Ойлерз - Вашингтон Кэпиталз 2:3

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 20 минут. Показатель 0.

Еврейский форвард "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 21 минуту. Показатель +1.

Анахайм Дакс - Флорида Пантерз 2:5

По две результативные передачи сделали игроки "Флориды" Томаш Носек и Мэтью Самоскевич (он провел 50-ю игру в НХЛ).

Ванкувер Кэнакс - Баффало Сейбрз 2:3

Три (1 + 2) очка набрал Иржи Кулич.

Еврейский защитник "Ванкувера" Марк Фридман отыграл 15 минут. Показатель -1.

Еврейский защитник "Ванкувера" Куинн Хьюз сделал голевую передачу.

Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон отыграл 10 минут. Показатель 0.