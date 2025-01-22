Молодежный чемпионат мира по хоккею. Израильтяне победили сборную Бельгии
время публикации: 22 января 2025 г., 06:32 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 06:38
В Сербии продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2 В (спортсмены до 20 лет).
Лидируют сборные Испании и Израиля, одержавшие 2 победы в первых двух турах.
Во втором туре израильтяне победили бельгийцев 5:3.
На 12-й минуте бельгийцы вели в счете 2:0. Обе шайбы забросил Тоби Джентри (Хайлен).
Израильтяне отыгрались в первом периоде. Отличились Самсон Гольдштейн (Барри Кольтс) и Итай Кернер (Холон Вайперс).
В первой половине второго периода израильтяне забросили две шайбы. Голы на счету Майка Левина (Ниагара АйсДогз) и Ади Риглера (Бостон Дьюкс).
На 38-й минуте Робби Делпор (Лувен) сократил отставание.
Окончательный счет матча на 57-й минуте установил 16-летний Никита Зицерман (Дюссельдорфер).
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