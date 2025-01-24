"Апоэль" (Беэр-Шева) усилился португальским футболистом

"Апоэль" (Беэр-Шева) подписал контракт на два с половиной года с португальским футболистом Юри Медейрушем, сообщает сайт клуба.

Ранее вингер выступал за клубы "Спортинг" (Лиссабон), "Легия" (Варшава), "Дженоа", "Нюрнберг", "Спортинг" (Брага).

Юри Медейруш - серебряный призер молодежного чемпионата Европы 2015 года в составе сборной Португалии.