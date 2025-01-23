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"Маккаби" проиграл в Норвегии. Результаты матчей Лиги Европы

Футбол
время публикации: 23 января 2025 г., 22:04 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 22:04
"Маккаби" проиграл в Норвегии. Результаты матчей Лиги Европы
AP Photo/Darko Vojinovic

Состоялись матчи седьмого тура основного этапа Лиги Европы. Тель-авивский "Маккаби" проиграл "Боде/ Глимт" 1:3.

АЗ (Алкмаар, Нидерланды) - Рома (Италия) 1:0

Бодо/ Глимт (Норвегия) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 3:1

Ворота норвежцев защищал вратарь сборной России (уроженец Израиля) Никита Хайкин.

Порту (Португалия) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 0:1

Победный гол на 79-й минуте забил Аюб Эль-Кааби.

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Лион (Франция) 0:0

Мальме (Швеция) - Твенте (Энсхеде, Нидерланды) 2:3

Карабах (Азербайджан) - Стяуа (Бухарест, Румыния) 2:3

Хоффенхайм (Германия) - Тоттенхэм (Лондон, Англия) 2:3

В ворота хозяев два гола забил Сон Хын-Мин.

Виктория (Пльзень, Чехия) - Андерлехт (Брюссель, Бельгия) 2:0

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