"Маккаби" проиграл в Норвегии. Результаты матчей Лиги Европы
время публикации: 23 января 2025 г., 22:04 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 22:04
Состоялись матчи седьмого тура основного этапа Лиги Европы. Тель-авивский "Маккаби" проиграл "Боде/ Глимт" 1:3.
АЗ (Алкмаар, Нидерланды) - Рома (Италия) 1:0
Бодо/ Глимт (Норвегия) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 3:1
Ворота норвежцев защищал вратарь сборной России (уроженец Израиля) Никита Хайкин.
Порту (Португалия) - Олимпиакос (Пирей, Греция) 0:1
Победный гол на 79-й минуте забил Аюб Эль-Кааби.
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Лион (Франция) 0:0
Мальме (Швеция) - Твенте (Энсхеде, Нидерланды) 2:3
Карабах (Азербайджан) - Стяуа (Бухарест, Румыния) 2:3
Хоффенхайм (Германия) - Тоттенхэм (Лондон, Англия) 2:3
В ворота хозяев два гола забил Сон Хын-Мин.
Виктория (Пльзень, Чехия) - Андерлехт (Брюссель, Бельгия) 2:0
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