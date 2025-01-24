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Гай Меламед стал игроком "Маккаби" (Хайфа)

Футбол
время публикации: 24 января 2025 г., 13:00 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 13:08
Гай Меламед стал игроком "Маккаби" (Хайфа)
AP Photo/Denes Erdos, File

Лучший бомбардир хайфского "Апоэля" Гай Меламед перешел в хайфский "Маккаби", сообщает Sport5.

В этом сезоне Гай Меламед забил 17 голов в матчах чемпионата Израиля.

Все три лучших бомбардира этого сезона Лиги Аль теперь представляют "Маккаби" (Хайфа): Гай Меламед, Диа Саба и Дин Давид.

В услугах Гая Меламеда были заинтересованы "Маккаби" (Тель-Авив) и "Апоэль" (Беэр-Шева).

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