Гай Меламед стал игроком "Маккаби" (Хайфа)
время публикации: 24 января 2025 г., 13:00 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 13:08
Лучший бомбардир хайфского "Апоэля" Гай Меламед перешел в хайфский "Маккаби", сообщает Sport5.
В этом сезоне Гай Меламед забил 17 голов в матчах чемпионата Израиля.
Все три лучших бомбардира этого сезона Лиги Аль теперь представляют "Маккаби" (Хайфа): Гай Меламед, Диа Саба и Дин Давид.
В услугах Гая Меламеда были заинтересованы "Маккаби" (Тель-Авив) и "Апоэль" (Беэр-Шева).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 января 2025