Зимняя олимпиада 2030 года пройдет во Французских Альпах
время публикации: 24 июля 2024 г., 12:21 | последнее обновление: 24 июля 2024 г., 12:41
На сессии Международного олимпийского комитета было выбрано место проведения Зимней олимпиады 2030 года . Она пройдет во французских Альпах.
Французское правительство должно предоставить гарантии проведения олимпиады.
Также правительство должно заключить договора с тремя регионами, в которых пройдут соревнования: Рона-Альпы, Прованс-Альпы и Эвиан.
Гарантии должны быть предоставлены до конца 2024 года.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 июля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 июля 2024