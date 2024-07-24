Зимняя олимпиада 2030 года пройдет во Французских Альпах

На сессии Международного олимпийского комитета было выбрано место проведения Зимней олимпиады 2030 года . Она пройдет во французских Альпах.

Французское правительство должно предоставить гарантии проведения олимпиады.

Также правительство должно заключить договора с тремя регионами, в которых пройдут соревнования: Рона-Альпы, Прованс-Альпы и Эвиан.

Гарантии должны быть предоставлены до конца 2024 года.