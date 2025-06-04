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Чемпионат Европы по синхронному плаванию. Израильтянки завоевали бронзовую медаль

Синхронное плавание
время публикации: 04 июня 2025 г., 12:55 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 12:55
Чемпионат Европы по синхронному плаванию. Израильтянки завоевали бронзовую медаль
AP Photo/Lee Jin-man

В Португалии проходит чемпионат Европы по синхронному плаванию.

В технической программе смешанных дуэтов чемпионами стали испанцы Деннис Гонсалес Бонеу и Мирея Эрнандес и Луна.

Израильтяне Йогев Даган и Айя Мазор заняли четвертое место.

В командной произвольной программе победили испанки (320.1147 балла).

На втором месте итальянки (277.7194).

Израильтянки завоевали бронзовую медаль (223.7710).

Состав сборной Израиля: Йогев Доган, Катерина Кунин, Александра Лерман, Нога Леви, Лиор Макмель, Айя мазор, Шайя Сар Шалом Нехмад, Яара Шараби.

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