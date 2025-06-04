Чемпионат Европы по синхронному плаванию. Израильтянки завоевали бронзовую медаль
время публикации: 04 июня 2025 г., 12:55 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 12:55
В Португалии проходит чемпионат Европы по синхронному плаванию.
В технической программе смешанных дуэтов чемпионами стали испанцы Деннис Гонсалес Бонеу и Мирея Эрнандес и Луна.
Израильтяне Йогев Даган и Айя Мазор заняли четвертое место.
В командной произвольной программе победили испанки (320.1147 балла).
На втором месте итальянки (277.7194).
Израильтянки завоевали бронзовую медаль (223.7710).
Состав сборной Израиля: Йогев Доган, Катерина Кунин, Александра Лерман, Нога Леви, Лиор Макмель, Айя мазор, Шайя Сар Шалом Нехмад, Яара Шараби.
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