Синхронное плавание. Шелли Бобрицки объявила о завершении карьеры

Одна из ведущих израильских спортсменок в синхронном плавании Шелли Бобрицки объявила о завершении карьеры.

23-летняя спортсменка написала об этом в соцсетях.

Она 8 лет выступала за национальную сборную Израиля.

Шелли Бобрицки - трехкратная бронзовая медалистка чемпионатов Европы, чемпионка и двукратный бронзовый призер Европейских игр 2023 года, участница двух олимпиад.