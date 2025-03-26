Синхронное плавание. Шелли Бобрицки объявила о завершении карьеры
время публикации: 26 марта 2025 г., 12:47 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 12:47
Одна из ведущих израильских спортсменок в синхронном плавании Шелли Бобрицки объявила о завершении карьеры.
23-летняя спортсменка написала об этом в соцсетях.
Она 8 лет выступала за национальную сборную Израиля.
Шелли Бобрицки - трехкратная бронзовая медалистка чемпионатов Европы, чемпионка и двукратный бронзовый призер Европейских игр 2023 года, участница двух олимпиад.
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